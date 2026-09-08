В Приморье предложили создать Восточный финансовый центр для инвесторов из АТР
Специальный административный район на острове Русский с 2019 года по первую половину 2026 года принёс в российскую казну 87,5 миллиарда рублей налогов, и теперь там можно создать Восточный финансовый центр для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
По его словам, остров здорово помог в плане деофшоризации.
«143 компании с активами в 6,2 триллиона рублей — это капитал, который вернулся в Россию из офшоров и теперь работает здесь, платит налоги, создаёт рабочие места. Каждый рубль, уплаченный резидентом САР, — это рубль, который не ушёл в иностранные юрисдикции», — отметил сенатор.
Только за 2025 год резиденты САР уплатили более 48 миллиардов рублей налогов, из которых 12 миллиардов поступило в консолидированный региональный бюджет Приморского края. За всё время работы режима 40% от общей суммы налогов — почти 35 миллиардов рублей — направлено в региональный бюджет. В августе 2026 года приняты два федеральных закона, расширяющих возможности для резидентов: введены дополнительные налоговые льготы для мотивационных программ сотрудников и расширены основания для исключения компаний из иностранных реестров, в том числе в условиях санкционного давления.
По словам сенатора, следующий шаг — превращение острова Русский в полноценный международный финансовый центр. Уже реализуется проект «Петровская сопка» компании «Интеррос» — деловая экосистема класса «А» с IT-парком и офисной инфраструктурой для резидентов прямо на острове.
«Наша цель — сделать остров Русский надёжным и безопасным финансовым центром для инвесторов из дружественных стран. Азиатско-Тихоокеанский регион — это огромный капитал, который ищет стабильные юрисдикции. Мы должны предложить ему российскую альтернативу», — заключил Ролик.
Ранее Ролик на встрече с послом КНДР предложил запустить пассажирский паром из Вонсана во Владивосток.
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