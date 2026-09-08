В Приморье предложили создать Восточный финансовый центр для инвесторов из АТР

Специальный административный район на острове Русский с 2019 года по первую половину 2026 года принёс в российскую казну 87,5 миллиарда рублей налогов, и теперь там можно создать Восточный финансовый центр для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

По его словам, остров здорово помог в плане деофшоризации.

«143 компании с активами в 6,2 триллиона рублей — это капитал, который вернулся в Россию из офшоров и теперь работает здесь, платит налоги, создаёт рабочие места. Каждый рубль, уплаченный резидентом САР, — это рубль, который не ушёл в иностранные юрисдикции», — отметил сенатор.

Только за 2025 год резиденты САР уплатили более 48 миллиардов рублей налогов, из которых 12 миллиардов поступило в консолидированный региональный бюджет Приморского края. За всё время работы режима 40% от общей суммы налогов — почти 35 миллиардов рублей — направлено в региональный бюджет. В августе 2026 года приняты два федеральных закона, расширяющих возможности для резидентов: введены дополнительные налоговые льготы для мотивационных программ сотрудников и расширены основания для исключения компаний из иностранных реестров, в том числе в условиях санкционного давления.