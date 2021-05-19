Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе сделал замечание журналисту местного бюро BBC, который прервал его речь, передает РИА Новости.

Лавров начала свое выступление, когда журналист подбежал к трибуне и начал устанавливать микрофоны, прервав министра.

Названа дата встречи Лаврова и Блинкена

Несколько секунд Лавров наблюдает за происходящим, потом с иронией спрашивает о манерах в BBC и продолжает пресс-конференцию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пресс-конференцияЖурналистыСергей Лавров
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