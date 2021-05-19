Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC

Несколько секунд Лавров наблюдает за происходящим, потом с иронией спрашивает о манерах в BBC и продолжает пресс-конференцию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.

