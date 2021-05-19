Главы МИД ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Лавров отметил, что работа министров уже началась в неформальном режиме в ходе вчерашней встречи. Ранее исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян обсудил по телефону с генсеком ОДКБ Станиславом Засем ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Столкновение двух стран произошло 12 мая. Азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны. Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы, сообщает RT.

