Главы МИД ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.
Лавров отметил, что работа министров уже началась в неформальном режиме в ходе вчерашней встречи. Ранее исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян обсудил по телефону с генсеком ОДКБ Станиславом Засем ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
Столкновение двух стран произошло 12 мая. Азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны. Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы, сообщает RT.
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