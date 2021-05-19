Названа дата встречи Лаврова и Блинкена

Встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 19 мая на полях Арктического совета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

В США ожидают, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели

По его словам, встреча состоится в среду вечером.

«Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером», — отметил Прайс.

Сообщалось, что Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.

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ТЕГИ:РоссияСШАСергей Лавров
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