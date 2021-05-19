Названа дата встречи Лаврова и Блинкена

Российские авиакомпании отменяют летние рейсы в Турцию Оперштаб: решений о продлении ограничений на полеты в Турцию до 30 июня не принималось Ясности с чартерами в Египет и Грецию по-прежнему нет Авиакомпании, отменившие рейсы в Турцию, уже через неделю могут пересмотреть свое решение – турецкий министр