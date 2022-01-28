Лавров: Ситуация на Украине является «милитаристским психозом»

Ситуацию на Украине можно назвать «милитаристским психозом», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с рядом российских радиостанций.

Он отметил, что возможно, у бойцов в Донбассе, которым не хватает оружия, могут не выдержать нервы, как у срочника, «застрелившего пятерых сослуживцев».

Лавров пригласил Зеленского в Россию

По словам Лаврова, нельзя исключить вероятность того, что третья сторона намеренно собиралась спровоцировать Киев на войну. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве не хотят военных действий, отметив, что если их начало будет зависеть от России, то «войны не будет».

Ранее советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад «накачивает» Украину вооружениями, вселяя в нее уверенность в «маленькой победоносной войне».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаРоссияМид РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры