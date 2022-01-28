Лавров: Ситуация на Украине является «милитаристским психозом»
Ситуацию на Украине можно назвать «милитаристским психозом», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с рядом российских радиостанций.
Он отметил, что возможно, у бойцов в Донбассе, которым не хватает оружия, могут не выдержать нервы, как у срочника, «застрелившего пятерых сослуживцев».
По словам Лаврова, нельзя исключить вероятность того, что третья сторона намеренно собиралась спровоцировать Киев на войну. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве не хотят военных действий, отметив, что если их начало будет зависеть от России, то «войны не будет».
Ранее советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад «накачивает» Украину вооружениями, вселяя в нее уверенность в «маленькой победоносной войне».
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