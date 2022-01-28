Лавров: Ситуация на Украине является «милитаристским психозом»

Ситуацию на Украине можно назвать «милитаристским психозом», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с рядом российских радиостанций.

Он отметил, что возможно, у бойцов в Донбассе, которым не хватает оружия, могут не выдержать нервы, как у срочника, «застрелившего пятерых сослуживцев».