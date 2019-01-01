Лавров объяснил, почему не стал катать Помпео на «Победе»
Глава российского МИДа Сергей Лавров отшутился от вопроса о том, почему в ходе визита в России госсекретаря США Майка Помпео не прокатил его на раритетной «Победе», как было когда-то с его предшественником Джоном Кэрри, пишет Life.ru.
«Куда-то делся армянин, который мне эту «Победу» давал, не знаю», — цитирует Лаврова RT.
Напомним, что в мае 2015 года Лавров приехал на встречу с главой Госдепа Джоном Керри на белой советской «Победе». Также он подарил американскому госсекретарю картофель и помидоры.
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