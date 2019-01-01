Лавров объяснил, почему не стал катать Помпео на «Победе»

Глава российского МИДа Сергей Лавров отшутился от вопроса о том, почему в ходе визита в России госсекретаря США Майка Помпео не прокатил его на раритетной «Победе», как было когда-то с его предшественником Джоном Кэрри, пишет Life.ru.

«Куда-то делся армянин, который мне эту «Победу» давал, не знаю», — цитирует Лаврова RT.

Напомним, что в мае 2015 года Лавров приехал на встречу с главой Госдепа Джоном Керри на белой советской «Победе». Также он подарил американскому госсекретарю картофель и помидоры.