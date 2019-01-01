Встреча С.Лавров - М.Помпео: Отношения надо восстанавливать

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Сергей Лавров заявил, что «Россия заинтересована в нормализации диалога», а для этого необходимо восстановить каналы общения, которые в последнее время были заморожены, «в том числе не в малой степени из-за волны безосновательных обвинений», - сказал Лавров. И добавил: «Надеюсь, что после опубликованного недавно доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера страсти за океаном улягутся и можно будет, наконец, продвинуться вперед в налаживании более конструктивного взаимодействия и профессионального диалога между РФ и США». Россия, по словам Лаврова, передала США памятную записку с предложениями по восстановлению диалога.

На встрече Лавров – Помпео, помимо двусторонних отношений, обсуждались также ситуация в Венесуэле, Сирии, на Украине, на Корейском полуострове и кризис вокруг иранской ядерной сделки. Впрочем, как следует из комментариев участников встречи, не то что прорывов, но даже сближения позиций в этих вопросах констатировать не приходится. К примеру, по ситуации с попыткой госпереворота в Венесуэле, каковой события в этой стране считают в Москве, Майк Помпео заявил на пресс-конференции следующее: «Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в дела Венесуэлы…США и другие страны считают, что для Николаса Мадуро пришло время уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится». Украинский вопрос Помпео прокомментировал следующим образом: «Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству для того, чтобы нашелся выход из положения на Донбассе». Вопрос, который ускользнул из внимания госсекретаря, в том, что новая украинская власть как таковой пока еще не стала, а уходящей, как известно, рука Москвы в кошмарах снилась.

Как бы то ни было, а переговоры российского министра и американского госсекретаря стоит признать успешными хотя бы потому, что они, по словам официального представителя МИД России, «показали обоюдное стремление к восстановлению российско-американских отношений». «Есть желание и стремление начать восстановление двухсторонних отношений. Москва об этом говорит давно, сегодня об этом было сказано и со стороны американской делегации вполне конструктивно и в очень позитивном ключе», - сказала Захарова.

Станет ли это действительно началом пути от глубокой конфронтации к полноценному взаимодействию в решении глобальных вопросов, сейчас сказать не решится, наверное, никто.

