Лавров не поддержал введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что нет необходимости вводить выездные визы для соотечественников после пандемии коронавируса в мире. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам главы МИДа, он даже не слышал ни о каких планах на этот счёт, отмечает RT. Лавров предположил, что те, кто поднимает этот вопрос, видимо, тоскуют по Советскому Союзу.

При этом министр признал, что система международных связей не останется в том же формате после завершения пандемии. В первую очередь, по его словам, речь идёт о мерах предосторожности, которые будут практиковаться в разных сферах и дальше по всему земному шару.

Сергей Лавров также заметил, что восстановление мировых связей в различных областях займет немало времени. Причём, он напомнил мнение экспертов, которые считают, что сам коронавирус не исчезнет навсегда: возможны новые вспышки, в том числе и ежегодные.

