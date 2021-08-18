Лавров и глава МИД Казахстана обсудили проблему бытового национализма
Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди обсудили проблему бытового национализма, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что Лавров и Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать любым формам бытового национализма и договорились поддерживать тесные контакты по данному вопросу.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал видео, на которых запечатлены конфликты, возникшие по причине того, что его и других людей не смогли обслужить в магазинах и кафе на государственном языке.
Ранее первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал недопустимыми так называемые «языковые рейды», участники которых проверяют местные магазины и требуют от продавцов отказаться от обслуживания на русском языке.
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