Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» рейды противников русского языка
Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал недопустимыми так называемые «языковые рейды», участники которых проверяют местные магазины и требуют от продавцов отказаться от обслуживания на русском языке.
«Такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», - сказал Абаев в эфире программе «Открытый диалог - 2.0».
По его словам. организаторами рейдов займутся правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане националисты проводят «языковые патрули» якобы в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране их обслуживали на казахском языке. Видео таких «проверок» потом выкладываются на YouTube.
Организатор этих акций Куат Ахметов обвинил русских в высокомерии и сказал, что у них наблюдается «синдром Равшана и Джамшута», отмечает Газета.ру
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