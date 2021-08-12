Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» рейды противников русского языка

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал недопустимыми так называемые «языковые рейды», участники которых проверяют местные магазины и требуют от продавцов отказаться от обслуживания на русском языке.

«Такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», - сказал Абаев в эфире программе «Открытый диалог - 2.0».

По его словам. организаторами рейдов займутся правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане националисты проводят «языковые патрули» якобы в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране их обслуживали на казахском языке. Видео таких «проверок» потом выкладываются на YouTube.

Организатор этих акций Куат Ахметов обвинил русских в высокомерии и сказал, что у них наблюдается «синдром Равшана и Джамшута», отмечает Газета.ру

