Лауреаты международной экопремии приняли участие в фестивале «Зеленый подиум»

Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» (учреждена Росприроднадзором) приняли участие во всероссийском фестивале «Зелёный подиум». Мероприятие прошло в московском саду имени Баумана и объединило моду, экологию и искусство. Его цель - продвижение осознанного потребления и экообразованности.

«Зелёный подиум» — одно из главных модных событий лета. В этом году в нём приняли участие 500 моделей, включая звёзд театра, кино и блогеров. Гостей ждали показы, мастер-классы по апсайклингу и лекции об осознанном потреблении. Юные дизайнеры из России представили коллекции одежды из вторсырья: пластика, полиэтилена, старых тканей и даже одноразовой посуды

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поздравила призеров премии «Экология – дело каждого» с участием в крупном фестивале моды.

«Такие мероприятия – это не просто дизайнерские показы, а мощный инструмент влияния на сознание людей. Уникальные коллекции ребят вдохновляют на снижение текстильных отходов и помогают формированию экологичной культуры потребления. И, конечно, удивляют фантазией, с которой юные авторы подошли к созданию своих нарядов», – отметила глава экологического ведомства.

Некоторые призеры премии сами презентовали свои шедевры на подиуме. Так, восьмилетний Даниил Звезденков (Москва) показал костюм из фольгированных шариков и шляпу из пакетов от сока. Самира Якупова (13 лет, Татарстан) создала комплект из москитной сетки, который дополнила чемоданом из фруктовых ящиков.

Как отметила главный эколог страны Светлана Радионова, продвижение устойчивой моды привлекает внимание к разработке одежды с заботой о природе и вовлекает граждан в осознанное потребление. В рамках фестиваля также была открыта выставка работ участников премии «Экология – дело каждого», где представлены фотографии и рисунки детей из разных регионов и зарубежных стран на тему экологии.

Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года с целью привить экопривычки у детей и взрослых. За пять лет в проекте приняли участие 95 стран. Ежегодно в нём участвуют все регионы России. Лауреаты получают памятные подарки, а также преимущества при поступлении в лучшие 150 вузов РФ.

Премию поддерживают: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, Юношеская футбольная лига, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.

