Союз туриндустрии призвал поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

По данным РСТ, спрос растет не только на направления с прямыми авиаперелетами, но и в Европу на фоне улучшения общей ситуации с оформлением виз. По данным Пограничной службы ФСБ, туристический поток за границу по итогам 2024 года увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным туроператоров, наиболее беспроблемно и оперативно шенгенские визы сейчас можно оформить при поездках в Италию и Грецию. Значительно легче стало это сделать также при путешествии во Францию и Испанию. По времени оформление занимает две – три недели.

