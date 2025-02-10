Союз туриндустрии призвал поспешить с оформлением шенгенской визы к лету
Российский союз туриндустрии посоветовал путешественникам, планирующим весенние или летние поездки в Европу, уже сейчас озаботиться оформлением шенгенских виз. Как поясняют туроператоры, консульства сейчас не очень загружены, однако ближе к началу теплого сезона записаться на подачу документов станет проблематичнее.
По данным РСТ, спрос растет не только на направления с прямыми авиаперелетами, но и в Европу на фоне улучшения общей ситуации с оформлением виз. По данным Пограничной службы ФСБ, туристический поток за границу по итогам 2024 года увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным туроператоров, наиболее беспроблемно и оперативно шенгенские визы сейчас можно оформить при поездках в Италию и Грецию. Значительно легче стало это сделать также при путешествии во Францию и Испанию. По времени оформление занимает две – три недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru