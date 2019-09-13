Латвийский банк требует взыскать с Киркорова 651 тысячу евро за ипотечный долг
13 сентября21:31
Латвийский банк ABLV направил иск в Таганский суд Москвы, требуя взыскать с артиста Филиппа Киркорова 651 тысячу евро за ипотечный долг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Согласно нынешнему курсу евро (71,24 рубля), требуемая сумма составляет более 46 млн рублей. Кроме того, в суде заявили, что в ходе разбирательства будут установлены размеры штрафа, неустойки и проценты.
Отмечается, что первое заседание по делу назначено на 1 октября.
Ранее сегодня появилась информация о блокировке счетов Киркорова в Сбербанке и СДМ-Банке.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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