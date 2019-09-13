СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова в Сбербанке и СДМ-Банке
Федеральная налоговая служба заблокировала счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщило АГН «Москва». Уточняется, что недоступны его счета в Сбербанке и СДМ-Банке.
Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил агентству, что не в курсе такого решения ФНС, он предположил, что это журналистская «утка», сообщает Москва 24.
К августу на Киркорове «висело» 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости и движение по обочине, сообщает Ura.ru. позднее директор певца рассказал, что все штрафы оплачены.
Ранее адвокат Евгений Тарло сообщил НСН, что Киркорова ждут новые иски от целого ряда зарубежных звёзд.
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