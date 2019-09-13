СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова в Сбербанке и СДМ-Банке

Федеральная налоговая служба заблокировала счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщило АГН «Москва». Уточняется, что недоступны его счета в Сбербанке и СДМ-Банке.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил агентству, что не в курсе такого решения ФНС, он предположил, что это журналистская «утка», сообщает Москва 24.

К августу на Киркорове «висело» 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости и движение по обочине, сообщает Ura.ru. позднее директор певца рассказал, что все штрафы оплачены.

Ранее адвокат Евгений Тарло сообщил НСН, что Киркорова ждут новые иски от целого ряда зарубежных звёзд.



