Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

СМИ: Папа римский встретится с патриархом Кириллом в сентябре 2022 года

Встреча прошла за закрытыми дверями, Ватикан не распространял официальной информации о содержании беседы.

Митрополит Антоний отправился в Рим с визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии. Накануне председатель ОВЦС встретился с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, представители двух церквей обсудили текущие вопросы их взаимоотношений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РПЦВатиканПапа Римский Франциск
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