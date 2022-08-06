Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.
Встреча прошла за закрытыми дверями, Ватикан не распространял официальной информации о содержании беседы.
Митрополит Антоний отправился в Рим с визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии. Накануне председатель ОВЦС встретился с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, представители двух церквей обсудили текущие вопросы их взаимоотношений.
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