Ласточки вновь вернулись в Москву после зимовки
На природные территории Москвы после зимовки вернулись ласточки, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода». Отмечается, что эти птицы одними из последних возвращаются в город.
В Москве гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в весенне-летний сезон. Среди них и три вида ласточек, эти птицы занесены в столичную Красную книгу.
Ласточки играют важную роль в сохранении баланса экосистемы, они уничтожают большое количество насекомых, регулируя их численность.
Ранее сообщалось, что после ремонта шпиля здания МИД, проведенного в 2017 году, живущая возле него пара соколов-сапсанов так ни разу и не вывела птенцов, хотя им были созданы все условия и даже установлено искусственное гнездо.
Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин сказал «Радиоточке НСН», что соколы-сапсаны, живущие около шпиля здания МИД, все-таки осваивают бокс, установленный орнитологами для их гнездования, ученые по-прежнему надеются получить от них птенцов. Он также отметил, что популяция сапсанов постепенно растет.
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