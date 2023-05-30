Ласточки вновь вернулись в Москву после зимовки

На природные территории Москвы после зимовки вернулись ласточки, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода». Отмечается, что эти птицы одними из последних возвращаются в город.

В Москве гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в весенне-летний сезон. Среди них и три вида ласточек, эти птицы занесены в столичную Красную книгу.

Ласточки играют важную роль в сохранении баланса экосистемы, они уничтожают большое количество насекомых, регулируя их численность.