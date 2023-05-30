Ласточки вновь вернулись в Москву после зимовки

На природные территории Москвы после зимовки вернулись ласточки, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода». Отмечается, что эти птицы одними из последних возвращаются в город.

В Москве гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в весенне-летний сезон. Среди них и три вида ласточек, эти птицы занесены в столичную Красную книгу.

Ласточки играют важную роль в сохранении баланса экосистемы, они уничтожают большое количество насекомых, регулируя их численность.

Орнитолог рассказал о том, каких птиц можно услышать в Подмосковье

Ранее сообщалось, что после ремонта шпиля здания МИД, проведенного в 2017 году, живущая возле него пара соколов-сапсанов так ни разу и не вывела птенцов, хотя им были созданы все условия и даже установлено искусственное гнездо.

Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин сказал «Радиоточке НСН», что соколы-сапсаны, живущие около шпиля здания МИД, все-таки осваивают бокс, установленный орнитологами для их гнездования, ученые по-прежнему надеются получить от них птенцов. Он также отметил, что популяция сапсанов постепенно растет.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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