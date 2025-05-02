Франция: ЕС хочет согласовать с США новые антироссийские санкции

Европа готовит новый пакет антироссийских санкций, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае провала урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил France-Presse министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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По его словам, инициатива американских законодателей о пошлине в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, будет сопровождена 17-м пакетом санкций.

Ранее стало известно, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Цель данных санкций, которые также запрещают американцам покупку российского суверенного долга — помочь президенту США Дональду Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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