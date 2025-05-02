Пушков: ЕС создает российскую угрозу для оправдания крупных трат на Украину

Политики в Европе намеренно раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать крупные траты на Украину, сообщил в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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По его словам, опосредованная война Европейского союза с РФ способствует ослаблению блока, а недальновидная политика евролибералов будет иметь не только финансовые последствия.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году Франция развернет для сдерживания России гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:РоссияУкраинаЕвропаАлексей Пушков

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