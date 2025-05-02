Пушков: ЕС создает российскую угрозу для оправдания крупных трат на Украину
2 мая 202501:33
Политики в Европе намеренно раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать крупные траты на Украину, сообщил в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, опосредованная война Европейского союза с РФ способствует ослаблению блока, а недальновидная политика евролибералов будет иметь не только финансовые последствия.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году Франция развернет для сдерживания России гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru