По его словам, опосредованная война Европейского союза с РФ способствует ослаблению блока, а недальновидная политика евролибералов будет иметь не только финансовые последствия.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году Франция развернет для сдерживания России гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

