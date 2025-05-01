Вучич подтвердил курс Сербии на ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая не повлияет на стратегический курс страны на вступление в Европейский союз. Об этом он сообщил в ходе визита в США, подчеркнув, что Белград не откажется от европейского пути, несмотря на внешнее давление.

По словам сербского лидера, решение посетить торжества в российской столице является личным обязательством, данным как президенту России, так и гражданам Сербии.