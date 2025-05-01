Вучич подтвердил курс Сербии на ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая не повлияет на стратегический курс страны на вступление в Европейский союз. Об этом он сообщил в ходе визита в США, подчеркнув, что Белград не откажется от европейского пути, несмотря на внешнее давление.

По словам сербского лидера, решение посетить торжества в российской столице является личным обязательством, данным как президенту России, так и гражданам Сербии.

Вучич подтвердил визит в Москву на 9 Мая, несмотря на давление ЕС

Он добавил, что готов понести персональные последствия, если таковые последуют, но считает недопустимым, чтобы страна или ее народ стали объектом давления.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Белград предупредила о возможных последствиях для переговорного процесса по вступлению Сербии в ЕС в случае участия Вучича в мероприятии в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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