Россельхознадзор заявил о росте нарушений в поставках фруктов и овощей из Турции

Россельхознадзор сообщил об увеличении числа фитосанитарных нарушений в поставках растительной продукции из Турции. По данным ведомства, при ввозе фруктов и овощей все чаще выявляются карантинные объекты, а также небезопасные с точки зрения фитосанитарии партии товара.

Как уточнили в службе, наибольшее количество нарушений зафиксировано при поставках винограда (23,4% от общего числа несоответствий), кабачков (21,3%), черешни (15,5%) и яблок (11,6%). В ведомстве подчеркнули, что российские импортеры должны уделять больше внимания выбору турецких поставщиков и обеспечению контроля качества на стадии закупок.