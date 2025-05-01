Россельхознадзор заявил о росте нарушений в поставках фруктов и овощей из Турции
Россельхознадзор сообщил об увеличении числа фитосанитарных нарушений в поставках растительной продукции из Турции. По данным ведомства, при ввозе фруктов и овощей все чаще выявляются карантинные объекты, а также небезопасные с точки зрения фитосанитарии партии товара.
Как уточнили в службе, наибольшее количество нарушений зафиксировано при поставках винограда (23,4% от общего числа несоответствий), кабачков (21,3%), черешни (15,5%) и яблок (11,6%). В ведомстве подчеркнули, что российские импортеры должны уделять больше внимания выбору турецких поставщиков и обеспечению контроля качества на стадии закупок.
Россельхознадзор сообщил, что направил официальные уведомления турецкой стороне с просьбой провести расследования по всем выявленным случаям и принять корректирующие меры. Однако, по словам представителей ведомства, ответы от профильных органов Турции поступают нерегулярно.
Турция остается крупнейшим поставщиком овощей и фруктов на российский рынок. По оценкам Россельхознадзора, ежегодный объем ввоза турецкой продукции составляет от 1,2 до 1,5 млн тонн, что соответствует примерно 13% от общего объема импорта. Основные категории поставляемых товаров включают цитрусовые, косточковые и семечковые фрукты, виноград, гранат, а также баклажаны, кабачки, перец и томаты, передает «Радиоточка НСН».
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