Россельхознадзор заявил о росте нарушений в поставках фруктов и овощей из Турции

Россельхознадзор сообщил об увеличении числа фитосанитарных нарушений в поставках растительной продукции из Турции. По данным ведомства, при ввозе фруктов и овощей все чаще выявляются карантинные объекты, а также небезопасные с точки зрения фитосанитарии партии товара.

Как уточнили в службе, наибольшее количество нарушений зафиксировано при поставках винограда (23,4% от общего числа несоответствий), кабачков (21,3%), черешни (15,5%) и яблок (11,6%). В ведомстве подчеркнули, что российские импортеры должны уделять больше внимания выбору турецких поставщиков и обеспечению контроля качества на стадии закупок.

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Россельхознадзор сообщил, что направил официальные уведомления турецкой стороне с просьбой провести расследования по всем выявленным случаям и принять корректирующие меры. Однако, по словам представителей ведомства, ответы от профильных органов Турции поступают нерегулярно.

Турция остается крупнейшим поставщиком овощей и фруктов на российский рынок. По оценкам Россельхознадзора, ежегодный объем ввоза турецкой продукции составляет от 1,2 до 1,5 млн тонн, что соответствует примерно 13% от общего объема импорта. Основные категории поставляемых товаров включают цитрусовые, косточковые и семечковые фрукты, виноград, гранат, а также баклажаны, кабачки, перец и томаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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