СМИ: США передали разведданные о действиях России и КНР в космосе союзникам

США начали предоставлять Великобритании и другим партнерам по альянсу «Пять глаз» часть ключевых разведывательных данных о деятельности Китая и России в космосе. Об этом сообщает газета The Times, назвав происходящее «знаковым шагом» в расширении координации между странами-союзниками.

По данным издания, речь идет о материалах, ранее доступных исключительно внутри США, включая информацию, собираемую подразделением Космических сил Space Delta 9, которое специализируется на военных действиях на орбите. До апреля деятельность этой структуры считалась строго засекреченной и предназначенной только для внутреннего использования американскими ведомствами.

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Альянс «Пять глаз» объединяет разведывательные службы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его участники обмениваются сведениями, в первую очередь полученными средствами радиоэлектронной разведки.

Решение расширить круг получателей космической информации, как уточняет The Times, связано с усилением конкуренции с Китаем и Россией в области орбитальных систем, включая потенциальные угрозы военного характера, передает «Радиоточка НСН».

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