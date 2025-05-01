СМИ: США передали разведданные о действиях России и КНР в космосе союзникам

США начали предоставлять Великобритании и другим партнерам по альянсу «Пять глаз» часть ключевых разведывательных данных о деятельности Китая и России в космосе. Об этом сообщает газета The Times, назвав происходящее «знаковым шагом» в расширении координации между странами-союзниками.

По данным издания, речь идет о материалах, ранее доступных исключительно внутри США, включая информацию, собираемую подразделением Космических сил Space Delta 9, которое специализируется на военных действиях на орбите. До апреля деятельность этой структуры считалась строго засекреченной и предназначенной только для внутреннего использования американскими ведомствами.