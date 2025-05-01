МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в ЦФО 2 и 3 мая
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в нескольких регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни. По данным региональных управлений МЧС России, 2 и 3 мая в ряде областей ожидаются ночные заморозки, усиление ветра и осадки в виде мокрого снега.
Особое внимание в ведомстве обратили на Орловскую область, где ночные температуры могут опуститься до -1 градуса 2 мая и до -3 градусов — 3 мая. В Костромской области прогнозируются наиболее сильные заморозки — до -5 градусов.
Экстренные предупреждения также объявлены в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Жителям Липецкой и Смоленской областей рекомендовано соблюдать меры предосторожности из-за ожидаемых порывов ветра до 17 м/с.
В Ярославской области, по данным местного управления МЧС, на юге региона в течение суток возможны дожди с переходом в мокрый снег. Ведомство призывает граждан соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок и сельхозработ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru