МЧС предупредило о заморозках и мокром снеге в ЦФО 2 и 3 мая

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в нескольких регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни. По данным региональных управлений МЧС России, 2 и 3 мая в ряде областей ожидаются ночные заморозки, усиление ветра и осадки в виде мокрого снега.

Особое внимание в ведомстве обратили на Орловскую область, где ночные температуры могут опуститься до -1 градуса 2 мая и до -3 градусов — 3 мая. В Костромской области прогнозируются наиболее сильные заморозки — до -5 градусов.