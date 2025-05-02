Уолтца назначат постпредом США при ООН

По словам лидера США, временно исполняющим обязанности будет глава Госдепа Марко Рубио, который также продолжит выполнять свою работу во внешнеполитическом ведомстве.

Причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

