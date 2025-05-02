Уолтца назначат постпредом США при ООН

Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН, сообщил глава государства в Truth Social.

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По словам лидера США, временно исполняющим обязанности будет глава Госдепа Марко Рубио, который также продолжит выполнять свою работу во внешнеполитическом ведомстве.

Причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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