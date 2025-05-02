Уолтца назначат постпредом США при ООН
2 мая 202500:20
Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН, сообщил глава государства в Truth Social.
По словам лидера США, временно исполняющим обязанности будет глава Госдепа Марко Рубио, который также продолжит выполнять свою работу во внешнеполитическом ведомстве.
Причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru