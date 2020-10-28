Ларин предложил Роспотребнадзору пересмотреть ограничения для общепита

Актер в эфире НСН напомнил специалистам, что ночь не является самой активной частью суток для населения.

С 28 октября на территории всей страны начинает действовать масочный режим. Такое решение в целях борьбы с распространением коронавируса принял Роспотребнадзор. Этим же указом запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в период с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Актер Камиль Ларин в разговоре с НСН предложил специалистам пересмотреть это решение.

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«Жаль, потому что именно этот период считается самым активным в сутках. Именно с 23 часов до 6 утра хочется общаться, встречаться с людьми. Мне кажется, если Роспотребнадзор наоборот разрешит активное общение именно в этот период, то к утру организмы людей будут насколько уставшими, что следующий день они проведут дома. Поэтому думаю, нужно пересмотреть заявление и позволить людям общаться ночью», – с иронией отметил он.

Кроме того, Ларин в эксклюзивном интервью НСН объяснил поведение работодателей, которые мотивируют сотрудников к работе под угрозой увольнения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорРесторанКамиль Ларин
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