Ларин предложил Роспотребнадзору пересмотреть ограничения для общепита

С 28 октября на территории всей страны начинает действовать масочный режим. Такое решение в целях борьбы с распространением коронавируса принял Роспотребнадзор. Этим же указом запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в период с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Актер Камиль Ларин в разговоре с НСН предложил специалистам пересмотреть это решение.