«Это ведь самое активное время». Камиль Ларин о закрытии ресторанов на ночь
Актер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим
Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим по всей стране с завтрашнего дня. Этим же указом запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в период с 23 до 6 часов. Мера принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Камиль Ларин : «Жаль, потому что именно этот период считается самым активным в сутках. Именно с 23 часов до 6 утра хочется общаться, встречаться с людьми. Мне кажется, если Роспотребнадзор наоборот разрешит активное общение именно в этот период, то к утру организмы людей будут насколько уставшими, что следующий день они проведут дома. Поэтому думаю, нужно пересмотреть заявление и позволить людям общаться ночью», – с иронией отметил Камиль Ларин в интервью НСН.
Названа главная мотивация россиян работать лучше
Главной мотивацией россиян работать лучше руководители российских компаний назвали угрозу увольнением. К такой мере прибегают 22 процента опрошенных руководителей, информируют аналитики сервиса «Работа.ру».
Камиль Ларин : «И это не удивительно. Со временем Ивана Грозного в России закладывалась работа из-под палки, страх закладывался в менталитет. Поэтому действительно руководители часто прибегают к такому методу. К сожалению, это так», – подчеркнул актер в беседе с НСН.
Россияне стали меньше верить информации с экранов телевизоров
Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в текущем году снизился. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования компании Deloitte.
Камиль Ларин : «Вместе с тем сообщается, что число россиян, готовых сейчас пойти в театр или кино, снизилось почти вдвое по сравнению с прошлогодней осенью. То есть получается, что люди перестали ходить в театры, и они же не смотрят телевидение. Чем тогда занимаются люди? Если бегают в парках, если стали читать больше книг, тогда, конечно, другое дело», – сказал он НСН.
Премьера фильм «Тобол»
С 26 октября стартовал фильм «Тобол» режиссера Игоря Зайцева. Он состоит из восьми серий.
Камиль Ларин : «Это замечательная историческая драма, которая снималась еще в 2017 году, и вот, наконец, она вышла на экраны. В ней снимались такие замечательные актеры, как Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Андрей Бурковский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, я и многие другие хорошие артисты. Поэтому приятного вам просмотра, будьте здоровы», – посоветовал слушателям НСН Камиль Ларин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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