«Это ведь самое активное время». Камиль Ларин о закрытии ресторанов на ночь

Камиль Ларин : «Вместе с тем сообщается, что число россиян, готовых сейчас пойти в театр или кино, снизилось почти вдвое по сравнению с прошлогодней осенью. То есть получается, что люди перестали ходить в театры, и они же не смотрят телевидение. Чем тогда занимаются люди? Если бегают в парках, если стали читать больше книг, тогда, конечно, другое дело», – сказал он НСН.

