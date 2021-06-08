Полиция Сочи проверяет фотографов, раскрасивших собаку под льва
В Сочи полиция проводит проверку в связи с сообщениями в соцсетях о фотосессиях с раскрашенными собаками, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, в начале июня в сочинских пабликах появилось видео, где молодые люди предлагают фото со стриженной и разукрашенной подо льва собакой. Отмечается, что фото стоит 200 рублей, и эта услуга пользуется большой популярностью.
При этом экологи утверждают, что эти фотографы давно издеваются над животными.
«У этой парочки было много различных питомцев! Напомним, в 2017 году они выбросили в лес двух крашенных самоедов! Потом у них были щенки самоеда выкрашенные в розовый и голубой цвет. В сентябре 2020 года появился щенок выкрашенный под «панду». Помимо собак, на фото обезьянки, маленькие еноты, крашенные кролики, попугай, лемур и даже львенок», - приводят заявления экологов «Кубанские новости».
Сочинская полиция планирует во вторник опросить фотографов. При этом в пресс-службе УВД города отмечают, что заявлений от граждан на этот счет пока не поступало.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил на брифинге в пресс-центре НСН, что некоторые животные не приспособлены для жизни в домашних условиях, зачастую хозяева просто в буквальном смысле убивают их и используют в своих личных целях.
«Если сейчас выйти на улицы Сочи, Ялты, все набережные будут забиты людьми, которые будут предлагать сфотографироваться с обалдевшими от жары и препаратов животными. Это незаконная предпринимательская деятельность и жестокое обращение с животными. Фотографы держат таких животных дома. Штраф в этом случае составит 150 тысяч рублей», - сказал Бурматов.
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