Полиция Сочи проверяет фотографов, раскрасивших собаку под льва

«У этой парочки было много различных питомцев! Напомним, в 2017 году они выбросили в лес двух крашенных самоедов! Потом у них были щенки самоеда выкрашенные в розовый и голубой цвет. В сентябре 2020 года появился щенок выкрашенный под «панду». Помимо собак, на фото обезьянки, маленькие еноты, крашенные кролики, попугай, лемур и даже львенок», - приводят заявления экологов «Кубанские новости».

Сочинская полиция планирует во вторник опросить фотографов. При этом в пресс-службе УВД города отмечают, что заявлений от граждан на этот счет пока не поступало.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил на брифинге в пресс-центре НСН, что некоторые животные не приспособлены для жизни в домашних условиях, зачастую хозяева просто в буквальном смысле убивают их и используют в своих личных целях.

«Если сейчас выйти на улицы Сочи, Ялты, все набережные будут забиты людьми, которые будут предлагать сфотографироваться с обалдевшими от жары и препаратов животными. Это незаконная предпринимательская деятельность и жестокое обращение с животными. Фотографы держат таких животных дома. Штраф в этом случае составит 150 тысяч рублей», - сказал Бурматов.

