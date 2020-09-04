Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Авторитетный международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник-V", сообщает РИА Новости.
Это начало цикла публикаций, посвященных этому препарату. В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных, которая показала 100% защитную эффективность.
Первая отечественная вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Её разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в испытаниях участвовали добровольцы от Минобороны.
Ранее в пятницу заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что уже на будущей неделе Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может быть выдано разрешение на производство партии вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Он напомнил, что разрешение Росздравнадзора будет выдано параллельно со стартовавшими пострегистрационными исследованиями препарата. Как только субстанция будет выпущена в гражданский оборот, можно будет начать делать прививки населению, уточнил Логунов.
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