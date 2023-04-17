Лайнер Тобольск – Санкт-Петербург экстренно сел из-за стаи птиц

Самолет авиакомпании «Россия» с 73 пассажирами на борту летел по установленному курсу, когда командир доложил о возможном столкновении с пернатыми. Он принял решение о возвращении в Тобольск. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Воздушное судно отстранили от полетов для оценки его состояния.

Ранее пассажирский авиалайнер столкнулся со стаей птиц при выполнении посадки в Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

