Лайнер Тобольск – Санкт-Петербург экстренно сел из-за стаи птиц
Лайнер, выполнявший рейс по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за возможного столкновения с птицами, сообщает «РЕН ТВ».
Самолет авиакомпании «Россия» с 73 пассажирами на борту летел по установленному курсу, когда командир доложил о возможном столкновении с пернатыми. Он принял решение о возвращении в Тобольск. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Воздушное судно отстранили от полетов для оценки его состояния.
Ранее пассажирский авиалайнер столкнулся со стаей птиц при выполнении посадки в Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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