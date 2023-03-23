Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Шереметьево

Следовавший рейсом из Волгограда пассажирский Boeing-737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

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Борт приземлился в Шереметьево в 19:55 по московскому времени, сообщил собеседник агентства.

Причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика разгерметизации салона. Приземление прошло в штатном режиме, пострадавших нет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта сообщил, что обновленный российский самолет SSJ100 с отечественными двигателями совершит первый полет в ближайшие три месяца. Лайнер оснастят двигателями пятого поколения ПД-8, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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