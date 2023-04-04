Самолет врезался в птиц при посадке в Самаре

Пассажирский авиалайнер столкнулся со стаей птиц при выполнении посадки в Самаре. Как сообщили сегодня в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, инцидент имел место накануне вечером.

К счастью, обошлось без пострадавших, пилоты завершили посадку в аэропорту Курумоч в штатном режиме. Сейчас СК выясняет обстоятельства происшествия.