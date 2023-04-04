Самолет врезался в птиц при посадке в Самаре

Пассажирский авиалайнер столкнулся со стаей птиц при выполнении посадки в Самаре. Как сообщили сегодня в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, инцидент имел место накануне вечером.

К счастью, обошлось без пострадавших, пилоты завершили посадку в аэропорту Курумоч в штатном режиме. Сейчас СК выясняет обстоятельства происшествия.

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Уточняется, что самолет Boeing 738 авиакомпании лоукостера «Победа» выполнял рейс из Санкт-Петербурга.

Как отмечает ТАСС, лайнер врезался в птиц на высоте 1500 метров вне зоны ответственности аэропорта в окрестностях которого должны работать электронные устройств отпугивания пернатых. Специалисты приступили к оценке технического состояния самолета.

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ФОТО: РИА Новости
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