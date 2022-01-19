Лайнер Emirates экстренно сел в Петербурге

Самолет авиакомпании Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «360».

Самолет из Алма-Аты зашел на второй круг при посадке в Шереметьево

Это произошло из-за нарушения системы управления лайнером. Boeing-777 выполнял рейс по маршруту Дубай — Сан-Франциско. Посадка в аэропорту Пулково прошла благополучно.

Всего на борту лайнера находились 246 пассажиров.

Воздушная гавань работает в штатном режиме. Специалисты занимаются вопросом отправки пассажиров в пункт назначения резервным бортом. Сначала их направят в Дубай, а оттуда они вылетят в США.

Напомним, 18 января молния ударила в самолет во время посадки в Сочи. Никто из пассажиров не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:ПулковоСамолет
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