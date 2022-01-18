Молния попала в самолет во время посадки в Сочи
Молния ударила в самолет во время посадки в Сочи. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Рейс «Уральских авиалиний» после удара молнии временно отстранили от полетов для проверки технического состояния. Всех пассажиров переоформили на следующий рейс авиакомпании, уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что авиабилеты из России в Австралию начали искать почти в 11 раз чаще после признания российской вакцины «Спутник V». Об этом свидетельствуют данные агрегатора «Авиасейлс».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru