Молния попала в самолет во время посадки в Сочи

Рейс «Уральских авиалиний» после удара молнии временно отстранили от полетов для проверки технического состояния. Всех пассажиров переоформили на следующий рейс авиакомпании, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что авиабилеты из России в Австралию начали искать почти в 11 раз чаще после признания российской вакцины «Спутник V». Об этом свидетельствуют данные агрегатора «Авиасейлс».



