Самолет из Алма-Аты зашел на второй круг при посадке в Шереметьево

Самолет, следующий рейсом из Алма-Аты в Москву, заходит на второй круг по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Речь идет о самолете Airbus A-321. Отмечается, что самолет пытается зайти на посадку в аэропорту Шереметьево.

Точные причины невозможности приземлиться не называются.

