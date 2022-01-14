Самолет из Алма-Аты зашел на второй круг при посадке в Шереметьево

Самолет, следующий рейсом из Алма-Аты в Москву, заходит на второй круг по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Речь идет о самолете Airbus A-321. Отмечается, что самолет пытается зайти на посадку в аэропорту Шереметьево.

Точные причины невозможности приземлиться не называются.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ШереметьевоКазахстанСамолет
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