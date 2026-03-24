Финальная цена на автомобиль определяется спросом покупателей, а дисконты в некоторых случаях могут достигнуть до трети от изначальной суммы, рассказал глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН.

В России стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport. Цены на спортивную модель начинаются от 2,35 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Жигалов отметил, что автомобиль может стоить еще дешевле.

{{related_post_gOQ2p59JMs}}

«Это только выставочная цена, а финальная стоимость зависит от комплекса различных маркетинговых программ. Могут быть прямые скидки, субсидирование автокредита, поэтому по совокупности покупатель может получить дисконт в 30%. Если будет спрос в первые месяцы, то продавцы отделаются минимальными скидками, но если нет, то тогда продавцам придется серьезно снижать цены», — указал он.

