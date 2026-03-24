Дилеры пообещали россиянам скидки на новую Lada Vesta
Спортивная новинка от «АвтоВАЗа» может стоить дешевле на 30%, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Финальная цена на автомобиль определяется спросом покупателей, а дисконты в некоторых случаях могут достигнуть до трети от изначальной суммы, рассказал глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН.
В России стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport. Цены на спортивную модель начинаются от 2,35 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Жигалов отметил, что автомобиль может стоить еще дешевле.
{{related_post_gOQ2p59JMs}}
«Это только выставочная цена, а финальная стоимость зависит от комплекса различных маркетинговых программ. Могут быть прямые скидки, субсидирование автокредита, поэтому по совокупности покупатель может получить дисконт в 30%. Если будет спрос в первые месяцы, то продавцы отделаются минимальными скидками, но если нет, то тогда продавцам придется серьезно снижать цены», — указал он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в эфире НСН раскрыл содержимое первого автомобиля Volga.
Горячие новости
- Дилеры пообещали россиянам скидки на новую Lada Vesta
- Дмитриев: Россия готова к глобальному дефициту ресурсов
- Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона
- Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
- Путин обсудил с Мирзиеевым Украину и Иран
- «Банные самураи»: Уролог Убогий объяснил, чем заинтересовали Минздрав любители саун
- Автосервисы назвали цену за «переобувку» на летние шины
- Психолог раскрыла причины весеннего психического обострения
- Владельцы внедорожника Haval H9 назвали специфические проблемы модели
- Психолог перечислила первые признаки депрессии