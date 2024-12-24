Слово «Человек» стало самым популярным у российских Telegram-блогеров в 2024 году

Уточняется, что анализ постов тысячи пользователей показал, что слово «человек» встречалось 9599 раз. Также среди наиболее употребляемых слов оказались «самый» (7720 упоминаний), «новый» (7142 упоминания), «день» (6972 упоминания), «первый» (4 960 упоминаний), «Россия» (4 938 упоминаний).

За ними следуют такие слова, как «другой», «жизнь», «сейчас», «работа», «хороший» и «страна», набравшие от 4815 до 3222 упоминаний.

По мнению экспертов, контент блогеров в 2024 году отразил стремление к открытому диалогу, а также актуальных проблемах и патриотических настроениях. При этом новостные блогеры меньше внимания уделили российским выборам, чем американским. Бизнес-блогеры в свою очередь писали о саморазвитии чаще, чем о бизнесе, а технологические инфлюенсеры почти проигнорировали презентацию Apple.

Ранее в Государственном институте русского языка имени Александра Пушкина определили, что словом 2024 года является слово «Пушкин», передает «Радиоточка НСН»

