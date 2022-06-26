Kyodo: Менее 3% японских компаний решили уйти из России

Всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решили покинуть страну после начала спецоперации на Украине, что составляет 2,4%. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на опрос, проводимый Teikoku Databank Ltd.

Отмечается, что японские организации заранее не сформулировали подробных планов ухода из РФ.

По информации агентства, отказываться от российской аудитории не спешат и итальянские компании. Сейчас всего 5% из них покинули Россию.

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По сообщениям СМИ, наибольшее число иностранных компаний, покинувших российский рынок, составляют британские фирмы - примерно 48%, канадские – 33%, американские - около 29%.

На данный момент с российского рынка временно ушли японские компании Toyota, Nissan и Bridgestone. Также об уходе и закрытии магазинов одежды Uniqlo заявила фмрма Fast Retailing.

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ФОТО: РИА Новости
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