«Квинтэссенция любви и самоотдачи»: Тутта Ларсен рассказала, как встречает Рождество
Тутта Ларсен призналась НСН, что всегда встречает Рождество Христово на праздничном богослужении в храме, и что для нее это лучший и главный праздник в году.
Рождество Христово — не просто один из центральных праздников для православных христиан, это квинтэссенция любви, самопожертвования и самоотдачи, а также время милосердия и поддержки тех, кому сегодня нелегко. Об этом НСН заявила теле- и радиоведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен).
Рождество Христово отмечается православными христианами 7 января. Этот праздник знаменует начало земной жизни Иисуса Христа. Тутта Ларсен призналась, что для нее Рождество — сплав безусловной материнской любви, самоотдачи и самопожертвования.
«Поскольку я православная христианка, естественно, для меня этот праздник — одно из центральных событий, начало спасения нашего мира и каждого человека в отдельности. Еще, конечно, это очень материнский праздник, квинтэссенция безусловной материнской любви, самопожертвования, самоотдачи. Рождество — это день рождения нашего Господа, очень детский, очень классный и веселый праздник. Потом начинаются Святки, огромное количество всяких мероприятий. В Москве уже несколько лет проходит фестиваль “Звезда Рождества”, мы принимаем в нем участие, ходим на концерты. Организаторы делают классный парад вертепов, там много всяких выставок, ярмарок», — отметила она.
По мнению журналистки, Рождество также символизирует «космическое материнство», которое ощутила и она.
«Рождество — это благотворительность, ярмарки, прогулки, помощь, милосердие и поддержка тех, кому сейчас тяжело и не до праздника. Это самый лучший праздник в году. Вообще меня всегда поражало: несмотря на то, что Богородица зачала Христа и родила Его чудесным образом, Она все-таки кормила Его грудью, как и земная женщина. Когда я впервые в жизни кормила грудью своего старшего сына, я почувствовала эту тайну, соединение, слияние с Богоматерью и со всеми матерями, которые были до и будут после меня. Я ощутила какое-то космическое материнство, которое символизирует Рождество», — сказала Тутта Ларсен.
Собеседница НСН добавила, что Рождество в 2026 году, как и всегда, встретит на богослужении в храме.
«Рождество мы всегда встречаем в храме. Мы ходим с детьми на ночное богослужение с 6 на 7 января. Этой традиции уже почти 20 лет. В первый раз наш старший сын Лука оказался на таком богослужении в восемь месяцев. Удивительно, но дети никогда не спят в эту ночь, всегда радуются и проникаются духом праздника. Мы очень любим эти ночные богослужения, потому что это не только радость встречи Христа, но и окончание Рождественского поста. После богослужения мы приходим домой, обязательно едим что-то вкусненькое, посидим за столом часок, потом ложимся спать, а днем 7 января просыпаемся, наш папа готовит праздничную трапезу, приходят гости либо мы едем в гости или гулять, дарим подарки и славим пришедшего в мир Христа. В этом году мы проведем Рождество так же, как и всегда, очень надеюсь, что ничто не нарушит наши планы. Кроме того, мы пойдем в цирк на новогоднее представление 8 января, а 14 января мы участвуем в грандиозном финале фестиваля “Звезда Рождества” — там будет вертепное представление, концерт замечательной группы “ИХТИС”, а также выступит фольклорный ансамбль “Веретенце”, в котором участвует наш сын Ваня», — подытожила Тутта Ларсен.
Ранее священник Вячеслав Ланский рассказал о смысле Рождественского поста. По его словам, это время духовной подготовки к Рождеству Христову, когда человек через молитву, покаяние и добрые дела учится внутреннему очищению.
