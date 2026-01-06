Рождество Христово — не просто один из центральных праздников для православных христиан, это квинтэссенция любви, самопожертвования и самоотдачи, а также время милосердия и поддержки тех, кому сегодня нелегко. Об этом НСН заявила теле- и радиоведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен).

Рождество Христово отмечается православными христианами 7 января. Этот праздник знаменует начало земной жизни Иисуса Христа. Тутта Ларсен призналась, что для нее Рождество — сплав безусловной материнской любви, самоотдачи и самопожертвования.

«Поскольку я православная христианка, естественно, для меня этот праздник — одно из центральных событий, начало спасения нашего мира и каждого человека в отдельности. Еще, конечно, это очень материнский праздник, квинтэссенция безусловной материнской любви, самопожертвования, самоотдачи. Рождество — это день рождения нашего Господа, очень детский, очень классный и веселый праздник. Потом начинаются Святки, огромное количество всяких мероприятий. В Москве уже несколько лет проходит фестиваль “Звезда Рождества”, мы принимаем в нем участие, ходим на концерты. Организаторы делают классный парад вертепов, там много всяких выставок, ярмарок», — отметила она.