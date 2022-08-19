«Квесты и экосувениры»: московские школьники готовятся к новым активностям осенью

Школьные каникулы подходят к концу, обычно это время дети и их родители посвящают не только отдыху, но и познавательным активностям. Летом в Москве для учеников разных возрастов Департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит тематические мероприятия, посвященные экологическим вопросам. Так, ребята проходили увлекательно-познавательные квесты и мастер-классы, участвовали в конкурсах картин и кроссвордов, учились делать поделки и экосувениры.

В сентябре экоцентры и экоклассы подготовят новые мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста. К тому же в конце сентября во многих странах отмечаются три важные экологические даты: 22 сентября празднуется Всемирный день без автомобиля, 26 сентября – Всемирный день здоровья окружающей среды, а 27 сентября – Всемирный день туризма.

Осенью школьники смогут посетить экокласс «На Шокальского». Для организованных групп по предварительной записи в экоклассе проводятся эколого-просветительские занятия, лекции и мастер-классы.

«Задача данных занятий – воспитать любовь к природе и родному краю, привить основы экологической культуры поведения. Ребята смотрят и обсуждают экологические фильмы, знакомятся с красотой окружающего мира природы через художественное восприятие и творческую деятельность: рисование, лепку, декоративно-прикладное творчество» рассказал руководитель департамента Антон Кульбачевский.

Экоклассы и экоцентры открыты и в других районах столицы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы регулярно проводит тематические кружки для детей и взрослых, занятия экологической направленности, организует природоохранные акции и праздники. Подробную информацию о работе экоклассов можно получить по телефону: 8 (499) 477-11-97.

Ребята могут посещать и различные выставки. Так, в экоцентре «Царская пасека» до 25 августа доступна выставка фотографий Екатерины Мартыновой «Заповедный волонтер: медведи Курильского озера».

В августе по выходным в экоцентре «Скворечник» у метро «Домодедовская» проходит дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем». Игра знакомит с понятиями «вторичная переработка» и «сортировка отходов», способствует формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.

До 15 сентября еще можно поучаствовать в конкурсе ботанического рисунка от Мосприроды «Арт-Ботаника». Все любители и знатоки мира флоры старше 7 лет могут запечатлеть во всей красе растительный мир на бумаге красками или карандашами. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в различных художественных техниках. Могут быть изображены мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения, а также грибы.

Также школьники могут стать полноправными участниками природоохранных акций. Например, «ПаркАрт» – акция по защите деревьев с помощью искусства. Для создания своей картины на просторах природных территорий Москвы нужно подать заявку на участие. Письмо со своими данными (Ф. И. О., телефон, эл. почта) и эскизом рисунка, который хотите реализовать, можно направить через форму обратной связи на сайте Мосприроды. В теме письма указать: «Заявка на участие в акции «ПаркАрт».

За несколько лет проведения акции появилось уже около 200 «сказочных порталов» – лечебных рисунков, среди которых пейзажи, изображения зверей, птиц и репродукции работ знаменитых художников.

Помимо эстетической функции, рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву. Художники-волонтеры рисуют только на тех деревьях, на которых под воздействием внешних факторов образовались морозобойные трещины, дупла, раны, оголенные участки ствола.