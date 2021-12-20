«Квазирелигия»: Екатеринбургский митрополит выступил против QR-кодов
Антиковидные QR-коды стали новой «квазирелигией», при этом мера не имеет отношения к здоровью и способствует расколу в обществе. Такое мнение выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Священнослужитель отметил, что коды стали «аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея – символом Завета, принадлежности к избранному народу», использование которых «совершенно ритуально», пишет Ura.ru.
«QR-код обозначает, что его обладатель вакцинирован? Нет. И далеко не все вакцины дают право на его получение. Обладатель кода не опасен или защищен? Нет, вакцинированные могут болеть и переносить вирус. 11 из 16 заразившихся штаммом "омикрон" в нашей стране были вакцинированы. Есть антитела? Нет. И по поводу антител ученые до сих пор спорят. Тогда каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бесконечные изменения сроков действия основываются на каких научных изысканиях?», — написал митрополит в своем Telegram-канале.
Глава Екатеринбургской епархии отмечает, что нет гарантии, что «цифровые метки» не останутся навсегда после завершения пандемии и не станут применяться «для введения социальных рейтингов и прочих алармистских ужасов».
По мнению митрополита Евгения, общество по-настоящему расколото впервые со времен Гражданской войны.
«Я не против вакцин или технических новшеств. <...> Я против того, чтобы эти явления облекались в религиозные одежды», — заключил священнослужитель, призвав отдать «религиозную веру лишь Богу» и вернуть науку на место в остальных вопросах.
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