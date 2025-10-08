Шадаев пошутил, что «Госуслуги» не должны стать «всепоглощающей черной дырой»
8 октября 202511:19
Глава Минцифры Максут Шадаев оценил сравнение портала «Госуслуги» с расширяющейся Вселенной. Об этом он заявил на форуме «Финополис 2025»
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила сервис с вечно расширяющейся Вселенной.
По словам Шадаева, ему очень нравится такая аналогия.
«Главное, чтобы они [«Госуслуги»] не стали всепоглощающей черной дырой», - пошутил министр.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко анонсировали появление на портале госуслуг 35 новых «жизненных ситуаций», пишет «Свободная пресса».
