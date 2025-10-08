Силовики задержали агента Киева, подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
ФСБ и МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего автомобиль военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Силовики пресекли на территории Московского региона диверсионно-террористическую деятельность агента Киева - россиянина 2001 года рождения. Фигурант по указанию куратора изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из них поместил в тайник в Москве, а другое использовал при подрыве машины военного в Наро-Фоминске. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу.
Кроме того, правоохранители установили, что россиянин через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию собирал сведения об оборонном предприятии в Алтайском крае. Кроме того, фигурант поджег транспортное средство с символикой специальной военной операции. Силовики ведут документирование в действиях мужчины признаков статей о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатки.
Ранее ФСБ задержала жителя Подольска, призывавшего к бомбардировкам Москвы, пишет «Свободная пресса».
