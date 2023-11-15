«Кванты и позорище!»: Гатчина задыхается от мусора, а в Королеве «сливают» IT-вуз

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Гатчина находится всего в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга, в апреле ее торжественно объявили столицей Ленобласти, однако это не решило проблему с одной из главных «достопримечательностей» города.

Мусорный полигон рядом с поселком Новый Свет годами отравляет жизнь жителей Гатчины. СМИ обнаружили там мусорные небоскребы, год назад там даже сошла мусорная лавина, а задыхающиеся граждане придумали новую физическую единицу – «силу вони».

«Уже несколько лет, лет пять точно, там какие-то явные нарушения, потому что выделяется этот мусорный газ и окрестности накрывает зловоние, такое натуральное, как мусорный мешок, накрывающий весь район. У меня мама живет пожилая в Гатчине, если она спит с открытыми окнами ночью и начинается эта вонь, она от нее просто просыпается, настолько она сильная. Вроде что-то сделано, но зловоние продолжается. Я был на прошлых выходных в Гатчине и вполне себе воняло. 12 ноября, в воскресенье, проходил Гатчинский полумарафон, приехало много людей, в том числе из других стран, собрали эту большую тусу, почти 5 тыс. человек там было, и все это воняет, стыдно перед гостями, знаете ли. Плюс, туда еще собираются свозить отходы из Питера, судя по новостям. Понятно, что это по щелчку пальца не исправить, но надо начать что-то с этим делать. Гатчина у нас стала столицей Ленобласти на так давно, вот такая у нас вонючая столица, тоже позорище, как по мне», - возмутился в беседе с НСН Игорь Никольский, мать которого проживает в Гатчине.

НСН переадресовала его вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

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Тем временем, к нам пришло обращение от сотрудников Технологического университета имени Леонова в подмосковном Королёве, входящего в двадцатку лучших IT-вузов страны.

Одна из преподавательниц на условиях анонимности рассказала НСН, что новый ректор, пришедшая в вуз в апреле, развалила выстроенную там систему образования, пытаясь таким образом оставить университет без аккредитации.

«Назначили исполняющую обязанности ректора, которая создала невыносимые условия всем работникам: полностью уволен ректорат, профессора, доценты некоторые, закрыты "Кванториум", Дом научной коллаборации. Уволены их коллективы, по IT-технологиям сократили 50% людей. Наука системно разрушается, коллективу на это больно смотреть. Ее назначили в конце апреля, с тех пор уволились 250 человек. У нас было непрерывное образование: мы учили школьников в ДНК, старшеклассники занимались в "Кванториуме", потом у нас есть техникум и колледж, были такие ступеньки непрерывного образования. Наши дети проходят практику на каждом градообразующем предприятии, а впоследствии их там ставят сразу на руководящие должности, поскольку это кузница кадров для космической отрасли. Вузу 25 лет, он входит в Консорциум IT-технологий и занимает 17-е место по IT-технологиям вообще по России. Петицию подписали около 5000 человек, профессора писали письмо о сложившейся ситуации», - рассказала собеседница НСН.

По ее словам, если вуз «сольют», непонятна будет и судьба оборудования «Кванторицма» на 200 млн рублей.

«Схема идет на развал. Она работал в Югре и Тобольском педагогическом университете со столетней историей, его тоже слили и сделали филиалом, он не прошел аккредитацию. Мы боимся такой же схемы, что наш вуз сольют и куда-нибудь присоединят. Сейчас она разваливает некоторые ступени, которые являются, в том числе, показателями мониторинга. Если вуз не проходит мониторинг, то не проходит и аккредитацию. Непонятно, что будет с оборудованием «Кванториума» на 200 млн рублей: когда вуз получит назад это оборудование, получит ли вообще или оно куда-то канет», - посетовала преподаватель.

НСН обратилась к подмосковным властям и в Минобразования с просьбой объяснить происходящее.