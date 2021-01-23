В Новосибирской области открыли дело из-за призывов к массовым беспорядкам

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в Новосибирске неустановленные пользователи соцсетей с 1 января 2021 года публиковали сообщения, призывая к массовым беспорядкам с применением насилия, организацией погромов и поджогов, с использованием оружия и взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста 23 января, отмечает РИА Новости.

Следователи организовали лингвистическую экспертизу, в ходе которой выявили, что деструктивные призывы направлены против власти. Подозреваемый в рассылке, 20-летний житель Новосибирска, «задержан в порядке ст. 91 УПК РФ». Он дал показания по поводу своей интернет-переписки с пользователями Сети. В его квартире прошел обыск, ведется допрос свидетелей.

Расследование находится на личном контроле у главы следственного управления.

Ранее стало известно, что Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности в виде заключения за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

