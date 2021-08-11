Кузнецова предложила дополнить логотип «Единой России» медвежатами

По ее словам, медведю на логотипе одиноко, ему не хватает семьи, а эта тема должна быть визуализирована.

Ранее Минтруд предложил ввести в России новый праздник - День отца. Согласно проекту министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечать новую дату предлагается в третье воскресенье октября.

