Кузнецова предложила дополнить логотип «Единой России» медвежатами

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила доработать логотип «Единой России», добавить изображенному медведю жену и детей. С таким заявлением она выступила на площадке «Забота, дети» в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки партии.

Кузнецова призвала привлечь к мониторингу цен на продукты многодетные семьи

По ее словам, медведю на логотипе одиноко, ему не хватает семьи, а эта тема должна быть визуализирована.

Ранее Минтруд предложил ввести в России новый праздник - День отца. Согласно проекту министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечать новую дату предлагается в третье воскресенье октября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СемьяАнна Кузнецова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры