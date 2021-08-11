Кузнецова предложила дополнить логотип «Единой России» медвежатами
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила доработать логотип «Единой России», добавить изображенному медведю жену и детей. С таким заявлением она выступила на площадке «Забота, дети» в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки партии.
По ее словам, медведю на логотипе одиноко, ему не хватает семьи, а эта тема должна быть визуализирована.
Ранее Минтруд предложил ввести в России новый праздник - День отца. Согласно проекту министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечать новую дату предлагается в третье воскресенье октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru