Минтруд предложил праздновать в России День отца

Минтруд предложил ввести в России новый праздник - День отца. Согласно проекту министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечать новую дату предлагается в третье воскресенье октября.

В пресс-службе ведомства отметили, что предложение отмечать День отца поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством, а соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение.

Ранее в Минтруде предложили разрешить отцам-одиночками получать материнский капитал, сообщает телеканал «360».

