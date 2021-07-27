Минтруд предложил праздновать в России День отца

Минтруд предложил ввести в России новый праздник - День отца. Согласно проекту министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечать новую дату предлагается в третье воскресенье октября.

В пресс-службе ведомства отметили, что предложение отмечать День отца поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством, а соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение.

Ранее в Минтруде предложили разрешить отцам-одиночками получать материнский капитал, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: декретный отпуск для мужчин, кормящий отец
ТЕГИ:ПраздникРоссияМинтруд
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