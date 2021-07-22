Кузнецова призвала привлечь к мониторингу цен на продукты многодетные семьи

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что люди, которые каждый день закупают продукты, являются главными экспертами по ценам, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край она отметила, что нужен так называемый «народный контроль», чтобы ситуацию с ценами мониторили не только представители «Единой России» и эксперты, но и родители, в том числе из многодетных семей.

«Нам нужно знать реальное положение дел... Такой подход позволит нам создать эффективную систему обратной связи... и оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в России остро стоит вопрос о росте цен на продукты из «борщевого набора» (капуста, лук, картофель, морковь, свекла), сообщает Ura.ru.

