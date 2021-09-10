Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Она подчеркнула, что аппарат детского омбудсмена, безусловно, считает необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для таких преступников, пишет ТАСС.
Ранее Кузнецова отмечала, что аппарат детского омбудсмена не первый год добивается ужесточения наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. В начале года омбудсмен сообщила об увеличении числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних более чем на 50%.
Напомним, ранее в пятницу, 10 сентября, в Госдуму внесён законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Авторами документа являются депутаты от партии «Единая Россия».
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что террористы и убийцы детей заслуживают только высшей меры наказания. Поэтому новому составу Госдумы следует отменить мораторий на смертную казнь в отношении подобных преступлений.
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