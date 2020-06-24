Кустурица оценил Главный храм Вооруженных сил РФ
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица после посещения главного храма Вооруженных сил РФ сравнил труд его создателей с творчеством Леонардо да Винчи, сообщает РИА Новости.
Кустурицу поразил самый большой мозаичный образ Спаса Нерукотворного. Он расположен в центральном куполе храма.
«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера», - заявил режиссер.
Также Курстурица побывал в музейном комплексе «Дорога Памяти», посвященном Великой Отечественной войны. Режиссер оставил свой отзыв в книге почетных гостей, который стал вторым по счету. Кустурица планирует побывать в главном храме ВС РФ снова, сообщили в Минобороны.
Напомним, Главный храм Вооруженных сил РФ возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН назвал изображение Путина в храме столкновением церковного с советской агитацией.
«Военно-политический сюжет я бы назвал избыточной актуализацией. В храм мы приходим, чтобы отдохнуть от мира, от насущных его проблем. А в данном случае вся символика этого храма к нему обращает. Ты поднимаешь глаз вверх и видишь там военные ордена, и это – вместо Бога», - рассудил протодиакон.
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