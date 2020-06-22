Путин прибыл к главному храму ВС РФ в годовщину начала Войны
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где недавно патриарх освятил главный храм Вооруженных сил РФ. Это произошло 14 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранним утром сегодня на прихрамовой территории состоялась акция «Свеча памяти», посвящённая к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня. В самом соборе была отслужена заупокойная лития по погибшим в годы военного лихолетья, передает РЕН ТВ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что посещение глава храма Вооруженных сил России включено в рабочие планы Путина.
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