Кушанашвили заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли

Телеведущий Отар Кушанашвили в Telegram-канале программы «Каково?!» заявил, что перенёс операцию по удалению раковой опухоли.

Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц

По его словам, хирургическое вмешательство длилось 9 часов.

«Я - живой... 9 часов операция... Я выжил», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что медики спасли жизнь актера Василия Ливанова, удалив тромб, представлявший смертельную опасность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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