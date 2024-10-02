Кушанашвили заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли
2 октября 202415:22
Телеведущий Отар Кушанашвили в Telegram-канале программы «Каково?!» заявил, что перенёс операцию по удалению раковой опухоли.
По его словам, хирургическое вмешательство длилось 9 часов.
«Я - живой... 9 часов операция... Я выжил», - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что медики спасли жизнь актера Василия Ливанова, удалив тромб, представлявший смертельную опасность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru